Cuore Mediterraneo: il valore della raccolta differenziata anche in vacanza

A Termoli la sesta tappa del tour itinerante. Nei prossimi giorni l’inviata speciale Alice visiterà le spiagge e i porti della città molisana per sensibilizzare gli italiani sull’importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio

Conto alla rovescia ufficialmente iniziato per la sesta tappa del tour nazionale 2023 di Cuore Mediterraneo, l’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI.

Dal pranzo al sacco in spiaggia alle scorte di alimenti per le cambuse delle barche o la permanenza in campeggio, gli imballaggi in acciaio sono protagonisti delle giornate estive: nei prossimi giorni, l’inviata speciale Alice sarà a Termoli per incontrare bagnanti e diportisti e invitarli a scoprire i benefici della raccolta differenziata, oltre che il valore del riciclo di barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio, un materiale che si ricicla al 100% all’infinito.

Le tappe di Cuore Mediterraneo lungo lo Stivale saranno anche l’occasione per far conoscere i dati virtuosi sul recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia: nel 2022 ne sono stati raccolti in media 4,4 Kg per abitante, e ne sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate (+7,2% rispetto all’anno precedente), pari al peso di circa 4 navi da crociera.

Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulle pagine social dedicate @CuoreMediterraneo.RICREA