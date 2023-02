“Cuore di donna”, appuntamento con l’autrice

Oggi a Montagano Carla Maria Russo presenta il suo ultimo romanzo

La scrittrice Carla Maria Russo sarà oggi a Montagano con “Cuore di donna”, edito dalla casa editrice Piemme. Autrice di vari romanzi, romanzi storici e libri per ragazzi, nell’ultimo romanzo storico applica la sua potente lente di ingrandimento sul contesto della New York di fine Ottocento per ricordare, attraverso le vicende delle due pratagoniste, una tappa importante del cammino di emancipazione della donna e dell’affermazione dei diritti umani.

L’incontro è previsto per le 18.30 al Salone del Belvedere, in Via Roma e con l’autrice dialogherà Angela Vitullo, referente dei “Borghi della Lettura” per il Comune di Montagano, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Montagano, la Libreria “Risguardi” di Campobasso e il Pastificio “La Molisana”.