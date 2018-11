Cuochi d’Italia, lo chef molisano Luca Emanuele vince ancora

CAMPOBASSO

Il Molise è tornato, questa sera, protagonista, nel programma Cuochi d’Italia in onda su TV8. Poco fa (ore 20,30) è terminata la puntata che ha visto ancora una volta vincitore lo chef Luca Emanuele in rappresentanza della nostra regione nella sfida contro il Veneto. Nel primo turno, lo chef del Ristorante “Miseria e Nobiltà” di Campobasso aveva battuto la Liguria su entrambe le prove di gioco. In particolare il campobassano aveva cucinato, nella prima manche, un piatto tipico della nostra regione “U’ Gallucce arechine”, scelto dal concorrente sfidante della Liguria. Il piatto di Luca Emanuele aveva, letteralmente, conquistato il palato degli Chef stellati, Cristiano Tome e Gennarino Esposito, che hanno avuto parole di elogio per la tecnica utilizzata, per i sapori e per la presentazione del piatto. Stasera, al secondo turno, il Molise ha sfidato il Veneto e Luca Emanuele ha conquistato una nuova vittoria preparando due nuovi piatti che hanno ottenuto quasi il massimo dei voti e, nuovamente, elogi e complimenti da parte dei Chef Stellati. Appuntamento con la prossima sfida.