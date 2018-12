Cuochi d’Italia, lo chef molisano Luca Emanuele sbarca in semifinale

CAMPOBASSO

Si è conclusa poco fa la puntata di Cuochi d’Italia, in onda su Tv8, che ha visto ancora una volta lo chef Luca Emanuele vincitore. Il cuoco molisano, infatti, ha battuto l’avversario della Puglia arrivando così in semifinale. Ancora una sfida culinaria ha messo alla prova Luca nella nota trasmissione presentata da Alessandro Borghese riuscendo a sbalordire ancora una volta i giudici, gli chef stellati, Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Il molisano è stato in grado, nuovamente, di cucinare al meglio i due piatti. Durante la trasmissione, Luca, in circa un’ora, ha cucinato, meglio del collega, entrambe le pietanze, vincendo con 30 punti contro i 23 del pugliese. E con questa nuova sfida, ha portato a casa un’altra importante vittoria, un trionfo anche per il nostro Molise.