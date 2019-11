Cuochi d’Italia, il Molise in finale con la Basilicata

Sfida tutta al femminile nel programma condotto da Alessandro Borghese su TV8

CAMPOBASSO. La chef Mariana Antonecchia di Essentia Show Restaurant, sita in largo San Leonardo 5 a Campobasso, ha collezionato un’altra vittoria nel noto programma di Alessandro Borghese, “Cuochi d’Italia” in onda su TV8, battendo la Sardegna e portando il Molise per la prima volta in finale in ben 10 edizioni. Domani, venerdì 8 novembre, ci sarà il gran finale contro la Basilicata anche essa mai arrivata in finale in un derby tutto al femminile. Comunque vada il Molise, ha già conseguito un risultato di prestigio. Inoltre, Essentia, come ogni sabato propone una cena spettacolo con dj set & tromba e un itinerario degustativo di terra e di mare creati apposta per la serata.