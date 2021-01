Cuocere la pasta a tempo di musica con playlist timer

Rubrica a cura di Camilla Arco

All’estero lo sanno bene: per noi italiani, la cucina non è solo una zona della casa, ma un vero e proprio tempio in cui esprimere il nostro credo.

E, per ogni religione che si rispetti, anche in cucina gli italiani hanno i loro dogmi culinari – soprattutto quando si parla di pasta. Non salare l’acqua prima che inizi a bollire o rispettare pedissequamente i tempi di cottura onde evitare che la pasta si scuocia – ne sono solo alcuni.

Com’è nella definizione stessa della parola, un dogma si accetta senza se e senza ma, senza discussione, senza verifica. È un principio che si accoglie… e basta.

E così accade che, per la difficile e complessa arte di cottura della pasta tipicamente italiana, si mettano in pratica regole che vengono tramandate da generazione in generazione e da tradizione in tradizione.

Ma nel nostro pazzo mondo multi-tasking, la tradizione – che porta con sé dedizione e attenzione – ha difficoltà ad inserirsi senza richiedere un po’ di innovazione.

Nasce così un nuovo metodo, rivoluzionario ed intelligente, per vivere appieno il rito della cottura della pasta (e della sua attesa): Playlist Timer, il timer che diventa playlist o la playlist che diventa timer.

L’idea è di Barilla che, in collaborazione con Publicis Italia, ha creato 8 playlist su Spotify dedicate ai formati di pasta più conosciuti come spaghetti, penne, fusilli…

Ed ecco che le playlist: “Mixtape Spaghetti”, “Boom Bap Fusilli”, “Simply Classics Linguine”, “Moody Day Linguine”, “Pleasant Melancholy Penne”, “Best Song Penne”, “Top Hits Spaghetti”, “Timeless Emotion Spaghetti”, hanno già conquistato il cuore di numerosi pasta lovers (italiani e non).

Così, gli infiniti tempi di attesa di cottura della pasta, diventano un vero e proprio momento di svago. I tempi di durata delle playlist, infatti, che vanno dai 9 agli 11 minuti, corrispondono esattamente al tempo di cottura della pasta a cui si ispirano (e di cui portano il nome). Come la playlist “Best Song Penne”, che, con i suoi 11 minuti di durata, è ideale per le penne rigate n.73. Oppure la playlist “Boom Bap Fusilli”, perfetta per i fusilli n.98.

Ogni playlist, inoltre, è caratterizzata da uno stile musicale diverso (hip hop, grandi classici, indie) – per soddisfare i gusti di tutti – e da una copertina grafica esclusiva, realizzata da 8 creativi di fama internazionale: Andrea Mongia, Van Orton, Alessandro Baronciani, Nico189 (Nicola Laurora), Emiliano Ponzi, Mauro Gatti, Carol Rollo e Fernando Cobelo.

Un progetto che, come spiega Barilla, è “un omaggio pensato per tutti coloro che intendono la cucina come una forma d’arte e di divertimento e che possono così approfittare dei minuti di cottura per ascoltare buona musica, e intrattenersi”.

Federico Fellini diceva che “la vita è una combinazione di pasta e magia”. Per Barilla, è più “una combinazione di pasta e musica”. Ma, del resto, magia e musica sono spesso sinonimi.