Cumuli di scarti industriali abbandonati in Contrada Ramitelli, scatta il sequestro

In azione gli agenti della Polizia Locale di Campomarino che sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno trovato una notevole quantità di rifiuti speciali. Avviata un’indagine per cercare di risalire agli autori del gesto

Nell’ambito dei servizi rivolti al controllo del territorio, e la immediata operatività in seguito di segnalazione, la Polizia Locale di Campomarino ha rilevato un notevole quantitativo di rifiuti speciali abbandonati al suolo di provenienza industriale. I rifiuti sono stati abbandonati in una zona periferica del territorio comunale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, comandati dal Tenente Antonio Di Lena hanno intrapreso un’attività per cercare di stabilire la provenienza di questi rifiuti nonché gli autori dell’illecito. I rifiuti stessi sono stati sottoposti alle opportune verifiche e caratterizzazione da parte dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente intervenuta. Sul posto sono state adottate le massime protezioni delle matrici ambientali tramite una pronta ed efficace messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati ai sensi de D. Lgs n. 152/2006.