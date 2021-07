Cultura, sbloccato concorso di 1.052 unità personale Mic

Si terranno il prossimo 28 luglio le prove scritte del concorso Mic per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza dei musei e luoghi della cultura, sospese nel marzo scorso a causa della pandemia.È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento della Commissione interministeriale Ripam recante la modifica del concorso bandito il 9 agosto 2019 successivamente sospeso per via della pandemia. Il concorso si terrà in sei sedi in base alla regione di residenza dei candidati e con dispositivi digitali. Il Formez Pa ha già provveduto alla pubblicazione degli elenchi completi dei candidati ammessi alla prova.

Tutte le informazioni su https://cultura.gov.it/comunicato/concorso-1052-afav-modifica-bando-con-provvedimento-commissione-ripam-in-gu-n-53-del-06072021-avviso-di-convocazione-ed-elenchi-idonei-sul-sito-formez