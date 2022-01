Cultura e teatro contro la ludopatia

Proseguono nel nostro Paese le iniziative volte a sensibilizzare bambini e ragazzi su una tematica di cui si parla sempre parecchio, ma che nella realtà dei fatti non è ancora stata affrontata in modo efficacie: la ludopatia. Il problema della dipendenza da gioco d’azzardo in Italia non è di certo nuovo: sono decenni che esiste e negli ultimi anni ha iniziato ad assumere dimensioni preoccupanti. Per molti tuttavia rimane un tema oscuro ed è ormai chiaro che sia necessario diffondere una maggiore consapevolezza circa i rischi che si corrono giocando a poker e slot machine. Molte associazioni hanno pensato di chiamare in causa giovani e bambini: il tema della ludopatia d’altronde va affrontato e spiegato sin dalla tenera età. Occorre che tutti ne siano maggiormente consapevoli ed il teatro si sta dimostrando un veicolo perfetto per raggiungere tale scopo.

Il problema della ludopatia in Italia

La ludopatia in Italia rappresenta un vero e proprio problema sociale, che deve essere in qualche modo contrastato e su questo sono tutti d’accordo. Negli ultimi anni, la dipendenza dal gioco d’azzardo si è spostata anche nel mondo dell’online diventando ancora più complessa da controllare e questo ha di certo complicato ulteriormente la situazione. Eppure sembra che all’origine di tale problema vi sia una scarsa informazione: nei Paesi nordici le persone hanno un approccio ed un’educazione differenti nei confronti del gioco online. Dovremmo prendere come esempio tali nazioni, agendo su due strade differenti ma complementari.

Dall’altro lato si dovrebbe agire maggiormente su bambini e ragazzi, diffondendo una cultura che approcci alla ludopatia come problema reale. D’altronde, la prevenzione è la migliore arma in nostro possesso per sconfiggere qualsiasi malattia.

Ludopatia e sensibilizzazione di bambini e ragazzi: le iniziative teatrali in Italia

Proprio per quanto riguarda l’educazione, una risposta contro il problema della ludopatia arriva dalle varie associazioni teatrali italiane. Negli ultimi anni sono state infatti numerose le iniziative volte proprio a diffondere una maggior sensibilizzazione circa questa piaga sociale, specialmente tra i bambini ed i giovani ma non solo. Un grande esempio arriva dalla Sardegna, dove la compagnia Teatro del Segno di Cagliari sta portando avanti il progetto “G.A.P. Rovinarsi è un gioco” con l’obiettivo di informare e sensibilizzare adulti e ragazzi sui pericoli del gioco d’azzardo tecnologico in ogni sua forma. Lo fa portando in scena la storia di Emanuele, personaggio simbolo che si trova a combattere contro questa malattia e tutte le insidie che nasconde. Il fine ultimo non è quello di spingere ad un proibizionismo del gioco d’azzardo, ma ad una maggior comprensione dei meccanismi che si innescano quando un apparente passatempo si trasforma in malattia grave.