Cultura del sollievo, incontro organizzato da Asrem. Florenzano: «Più alta espressione di civiltà»

Promuovere l’informazione, la sensibilità, aumentare la solidarietà, la consapevolezza. E’ questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Asrem in occasione della XXI edizione della Giornata Nazionale del Sollievo.

L’iniziativa si terrà domenica 29 maggio a partire dalle 17 presso l’auditorium del Palazzo ex Gil. L’Hospice di Asrem, in collaborazione con la Regione, farà il punto sulla cultura delle cure palliative in Molise nell’ambito del convegno dal titolo “La strada momentaneamente interrotta”.

Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate e sofferenti, l’obiettivo della Giornata, è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita.

Eppure ancora tanto c’è da fare per rendere questo percorso sempre più incentrato sulla figura del paziente, della famiglia, per gestirne il carico emotivo oltre che di dolore che reca con sé. Diffondere la cultura del sollievo è anche rinsaldare il legame che esiste tra sistema sanitario e società, ma anche all’interno della società stessa.

“La cultura del sollievo è un filo che unisce l’intera sanità e lega direttamente alla società. E’ l’espressione di civiltà più alta che possiamo avere perché tocca le persone in un momento di profondo dolore, di impotenza, di rabbia. Sapere che esiste un luogo, che esistono professionisti che in questo modo possono lenire dolori, fisici e morali, aiutare a gestire un passaggio straziante è fondamentale per tutti noi” ha commentato il direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano, mettendo in evidenza l’enorme lavoro svolto dall’Hospice dell’azienda.