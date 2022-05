Culto di S. Antonio di Padova, le reliquie giungono in Molise

Dal 16 al 29 maggio 2022 comunità di Santa Croce di Magliano, Campomarino, Guglionesi e Ururi si preparano a vivere un momento di grazia particolare con la peregrinatio delle reliquie di Sant’Antonio di Padova, accompagnate dai Frati Minori Conventuali che custodiscono da sempre nella Basilica di Padova il corpo del “Santo”.

“Il lento e faticoso ricominciare il cammino pastorale e spirituale delle nostre comunità così profondamente segnate e smarrite da questo prolungato tempo di pandemia a cui adesso si è aggiunta la gravissima crisi internazionale con la terribile guerra in atto in Ucraina – sottolinea il Vescovo Gianfranco De Luca – potrà trovare nella visita delle reliquie del santo di Padova verso il quale la genuina devozione è molto radicata in queste comunità un motivo in più per riprendere speditamente il cammino della fede e della condivisione con i fratelli più bisognosi”.

Le comunità, insieme a padre Giovanni e padre Daniel, che accompagneranno il busto reliquiario, invitano quanti vorranno sostare in preghiera davanti alle reliquie del Santo dei Miracoli a recarsi per invocare l’aiuto e l’intercessione di Sant’Antonio.

Programma

16-21 maggio Santa Croce di Magliano – parrocchia di Sant’Antonio di Padova

21-23 maggio Campomarino – parrocchia di Santa Maria a Mare

23-26 maggio Guglionesi – parrocchia di Santa Maria Maggiore

26-29 maggio Ururi – parrocchia di Santa Maria delle Grazie