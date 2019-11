Cudini non doveva per forza vincere, ma…

GENNARO VENTRESCA

Non nascondo la mia delusione per le dichiarazioni post partita di Mirko Cudini, il mister triste, con che sarebbe piaciuta a Pasolini. O a Mel Gibson, per infilarlo nel cast di Passion, il colossal girato tra i “sassi”di Matera che ha furoreggiato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Con quella faccia un po’ così, il tecnico scritturato da Mario Gesuè per portare in Molise il calcio gioioso della provincia, si è presentato ai cronisti pronunciando una frase già usata in precedenza, che lasciò tutti di stucco. Per rivelarsi un autentico autogol.

***

Ingenuo e miope, Cudini, per ammantare l’ultima brutta figura della sua squadra, incapace di domare la modesta formazione casalinga del Cattolica, sillabando ha precisato: “nessuno mi ha chiesto di vincere il girone”. Una clamorosa inesattezza, visto che Gesuè gli ha assicurato tutti i giocatori richiesti, parte dei quali allenati da lui medesimo a Notaresco, e altri dagli stipendi salatissimi, sottintendeva di stazionare nell’aristocrazia del campionato, non certo tra i proletari.

***

Ansioso e ansiogeno il mister, ai primi ostacoli si è fatto cogliere impreparato. In punta di verità, più schietti del patron sono stati i tifosi, nel chiedergli una cavalcata foriera di soddisfazioni. Usando la mia penna di artigiano, mi ero aggiunto a loro, per invitarlo ad ispirarsi a Conte o a Klopp, due vulcani capaci di sprigionare gioco, entusiasmo e gol.

***

Ogni volta che osservo la classifica penso a quanti punti avrebbe, allo stato dell’arte, la nostra capolista, dico il Notaresco, nel girone pugliese. Lì l’aria è pesante, sugli spalti e negli stessi spogliatoi. Come confermano le cronache. A Foggia, allo Zaccheria, per la gara persa col Sorrento c’è stata una caccia all’uomo. Sembra che alcuni dirigenti siano addirittura entrati nella stanza riservata alla “terna”. Non certo per servire il caffè e il cesto di frutta, ma per dirgliene quattro.

***

Altro che Cattolica, i cui vertici sono galanti e il plotoncino di tifosi cattolichini segue sportivamente le sorti della propria formazione senza battere ciglio, accumulando sconfitte casalinghe. Il filotto di insuccessi, con nostro dispiacere, si è fermato proprio contro i rossoblù che passati in vantaggio appena in un amen, col solito Cogliati, non solo non hanno segnato la rete della tranquillità, ma si sono fatti raggiungere nel finale. Sotto gli occhi dei numerosi sostenitori transumanti, col contachilometri appesantito di altri 800 chilometri.

***

In un ambiente così soffice la squadra più forte dovrebbe regalarsi una beneficiata di reti. Invece i continua a fare il pesce in barile. Dopo 11 sfide ha prodotto la metà dei punti della capolista. Altro che ampia platea. Qui si resta in D a fare i conti col popolo rossoblù che fa in fretta ad infiammarsi, ma anche a spegnere i fuochi con un bicchiere d’acqua. Chiudo, con una sbirciata alla classifica: il Vastogirardi, malgrado tre confitte nelle ultime quattro gare, precede Agnonese e Campobasso di un punto. E poi dicono…