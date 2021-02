Cudini fa il Pioli anche senza Ibra

GENNARO VENTRESCA

Non ha avuto bisogno di scritturare il sosia di Ibra, per trasmettere la sua energia atomica. SuperMario si è affidato a un uomo pacioso qual è Mirko Cudini, per fare da fratello maggiore e papà ai suoi ragazzi. Sul principio c’è voluto un po’ di tempo per spiegarsi, ma col passare delle domeniche l’intesa si è cementata. Ci sarebbe stata una ricca vendemmia senza il virus e l’amara decisione di fermare il campionato bruscamente, togliendo dal cartello ben otto partite. Mica una.

***

Mi verrebbe da scrivere un “pezzo” sul girone di andata. Che, in punta di verità, ancora non finisce, anche se il cartellone annuncia la vigilia dell’ultima sfida. Ci sono ancora troppi intrichi per le numerose gare da recuperare. Dico intrichi, non intrighi. Quelli sono un’altra cosa e non c’entrano niente con i calci d’angolo, concettualmente puliti nella nostra categoria. “Il girone di ritorno – così lo definì Dino Buzzati- è un intrico di guglie, di spaccature, di massi pericolanti, di segreti recessi pieni di intimità, di architravi che vacillano, di pilastri dall’equilibrio inverosimile”. Una specie di Dolomiti, dure da affrontare, taglienti come coltelli affilati.

***

Per spuntarla non bisogna essere mai in missione di pace. C’è bisogno di tanti Napoleone in pantaloncini corti. Sempre pronti alla battaglia. A cominciare da domenica a Selva Piana, col Pineto che se ne sta tranquillo nella pancia del gruppo. E proprio per questo visto con sospetto. Non avendo nulla da perdere. Il rientrante Esposito e i suoi sodali dovranno esprimere non solo ricami e arazzi, ma soprattutto potenza di locomotiva.

***

Riposizionata la chiesa al centro del villaggio col ritorno al gol di Pierino Cogliati, aspetto con fiducia il rilancio di Andrea Zammarchi, caduto nella trappola della malinconia come gli accadde l’anno scorso, nella prima fase. Passato il momento nebbioso lo attendo assieme all’intero popolo rossoblù nei panni di protagonista. A Fiuggi l’erba fradicia lo ha messo in difficoltà, come del resto ha fatto con compagni e avversari. Ma ora Zammarchi deve dimostrare a sé stesso di essere un pezzo forte della squadra. E’ riduttivo accontentarsi di vederlo comprimario.

***

Intanto, cresce come un sufflè Cristian Fabriani. Il suo cammino somiglia un po’ a quello di Davide Calabria, diventato un pezzo forte rossonero. Direte che a Fiuggi s’è fatto uccellare nell’azione del gol laziale. Verissimo, ma solo dopo essere stato ingannato prima dai compagni di reparto e poi dal terreno scivoloso. L’azione che ha portato alla seconda marcatura di Pierino è stata tutta sua: come un coccodrillo moderno si è divorato metri e avversari prima di consegnare al compagno con la maglia numero 9 una palla squisita che il goleador ha tramutato in oro 24 carati.

***

Non so quali infiniti cercano i giovani calciatori. Con gli occhi pazzi di felicità festeggiano senza risparmio se segnano un gol. O se lo segna un compagno. Non so neppure se Giacomo Leopardi sia stato sincero, a proposito del “suo” Infinito. So che ogni volta, allo stadio, prima della partita, prima che qualcuno si butti, proprio l’attimo prima che tutto cominci, è come se fosse la prima volta. Come se tutto dovesse ancora capitare. E’ come un purissimo gioco da bimbi infiniti.