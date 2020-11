Cucina: champagne e cibo, i migliori abbinamenti

Forse non tutti lo sanno ma lo Champagne nasce grazie alla lungimiranza di Enrico IV che volle fortemente spingere sulla produzione di vino nei pressi della capitale francese. A tal punto che tra i vari produttori nacque una sorta di competizione nello sperimentare la produzione di vini detti grigi attraverso vari accorgimenti durante la pigiatura.

Ed è da quella decisione di Enrico IV che il monaco Dom Pèrignon, grande studioso di enologia, diede inizio al mito dello champagne, introducendo nel 1660 il mèthode champenois e rendendo così questo vino uno spumante di primissima qualità.

Come si ottiene lo champagne?

Fondamentalmente le tecniche moderne di produzione dello champagne non si allontanano dalla ricetta elaborata da Dom Perignon. L’uva per lo champagne viene coltivata nei 75.000 ettari dedicati a questo vino eccezionale che nasce da tre uve molto nobili come Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot nero. Dopo la vendemmia, verso settembre, l’uva viene pressata in modo da ottenere il succo o il mosto per poi trasferire il tutto in un tino aperto al quale vanno aggiunti lieviti di vario genere, tra cui un tipo di fungo noto come Saccharomyces Cerevisiae.

Uno dei fattori fondamentali della produzione dello champagne è ovviamente la reazione chimica attraverso la fermentazione alcolica che avviene grazie ai lieviti, agli zuccheri aggiunti in etanolo e all’anidride carbonica. In questo passaggio il glucosio è una sostanza fondamentale per la fermentazione del vino. Alcune case produttrici utilizzano ancora le botti in legno per la fermentazione, altre invece preferiscono i tini in acciaio inossidabile termocondizionati che portano la fermentazione fino all’11% di alcol.

Per arrivare ad ottenere il risultato finale, il disciplinare impone un periodo di maturazione in cantina di circa 15 mesi che varia tra il tirage e l’expedition. In media per ottenere una bottiglia di cuvée non millesimale ci vogliono dai due ai tre anni, per la maggior parte dei millesimati invece il tempo è compreso tra quattro e dieci anni.

Un mercato sempre florido

Sin dalla sua nascita lo champagne ha avuto un grosso successo. Oggi il mercato dello champagne vale circa 5 miliardi di euro, con una crescita annua che si attesta al 4% del valore totale. Il prodotto francese per eccellenza è amatissimo soprattutto negli Stati Uniti d’America, il paese che esporta il maggior numero di bottiglie di champagne ogni anno. Bene anche il mercato italiano, nonostante la grande quantità e qualità di vini prodotti sul nostro territorio.

Champagne: quali i migliori abbinamenti?

Chi l’ha detto che lo champagne va bene soltanto con le ostriche? Essendo un vino effervescente si sposa perfettamente con diverse pietanze, dai dolci ai formaggi e fino ad arrivare agli aperitivi.

Nelle grandi occasioni si è soliti servire lo champagne come aperitivo, abbinato a stuzzichini come gli champagne Blanc de Blancs, ossia tartine di caviale, gamberetti e patè di foie gras. Oppure come altri stuzzichini a base di gamberi, spesso crudi, e verdure.

Buono l’abbinamento anche con pietanze a base di salmone e con piatti di sushi e sashimi, oltre che ai classici frutti di mare. Un classico dei classici è l’abbinamento tra lo champagne e le ostriche, oppure con il caviale. Per quanto riguarda i primi piatti lo champagne si sposa perfettamente con i risotti a base di pesce. Un esempio su tutti è rappresentato dal risotto di gamberi rossi, ma l’abbinamento va bene anche con il risotto ai funghi porcini accompagnato da un bicchiere di champagne a predominanza di Pinot Noir.

Ovviamente lo champagne può essere servito anche con altri primi a base di pesce come, ad esempio, le vongole.

Per quanto riguarda i secondi piatti le bollicine dello champagne vanno ad arricchire perfettamente pietanze a base di pesce come, ad esempio, l’astice preparato al vapore. In Francia un abbinamento che non può mai mancare è con il bollito di crostacei, con l’aragosta alla griglia e con le varie insalate di calamari. In questo caso è da optare per champagne a base di Chardonnay che va ad arricchire e sottolineare in maniera importante le caratteristiche di questo meraviglioso vino.

Chiudiamo con i formaggi. Il più consigliato da abbinare è il Grana Padano mentre lo champagne Brut Rosè si sposa bene con i vari formaggi di capra.

Insomma, si tratta di un vino davvero eccezionale, sia per storia che per caratteristiche che lo rendono uno dei più amati di sempre.