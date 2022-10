Cucciolo di pastore abruzzese resta intrappolato nella recinzione, salvato dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 ottobre, salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco di un cucciolo di pastore abruzzese rimasto intrappolato tra un cespugliato spinoso ed una rete di recinzione. Il suo guaìto è stato avvertito da abitanti del luogo in una strada nella periferia di Termoli. Personale dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento è intervenuto con qualche difficoltà ma ha fatto in modo che il cucciolo tornasse in libertà. Una volta rifocillato e visitato da un veterinario interpellato da personale della Polizia municipale presente in loco, è stato affidato ad un rappresentante del centro di recupero animali giunto da Isernia.