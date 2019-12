Cucciolo di orso a spasso per le strade del paese

Nuovo avvistamento di un orso nella Valle del Volturno, in territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Questa volta un cucciolo, è stato avvistato sulla strada statale Vandra, ai confini con Cerasuolo, in direzione Lazio. Stava attraversando la strada quando è stato fotografato da un passante nel periodo che anticipa il lungo letargo invernale di questi animali.

Un cucciolo d’orso, che fino ad ora non si era mai stato censito soprattutto in questa zona, abita quindi il Parco nel territorio molisano. Saranno contenti tutti gli ambientalisti e gli amanti di questa specie protetta. Toccherà ora agli addetti ai lavori del Pnalm, catalogare anche questo nuovo esemplare del quale fino ad ora non si erano mai avute tracce.