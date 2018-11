Cucciolo di capriolo ferito a due zampe, trovato e salvato dai volontari Aeop (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE CAMPOBASSO

Se un giorno potrà tornare libero nel suo habitat lo dovrà ai volontari Aeop, ovvero dell’Associazione Europea Operatori di Polizia del Molise, che lo hanno trovato e soccorso nella boscaglia in territorio di Casalciprano. Si tratta di un capriolo che, al momento del ritrovamento era gravemente ferito, aveva entrambe le zampe posteriori fratturate e, probabilmente, sarebbe stato predato. Ma il messaggio che si vuole lanciare con questa notizia non è quello di evitare che la Natura faccia il suo corso, bensì quello della tutela e cura della Natura stessa in ogni sua forma. L’esemplare di capriolo è stato affidato nelle mani dei Carabinieri Forestali di Vastogirardi che sono attrezzati per la custodia e cura e, successivamente, ad un esperto zoologo che, dopo aver individuato la specie di appartenenza, lo ha affidato ad un ambulatorio veterinario e, in seguito, agli enti preposti alla reintroduzione nel suo ambiente. I volontari Aeop in Molise operano dal 2006 sotto la guida del presidente Silvano Miozzi (anche componente del consiglio nazionale dell’Associazione). Sono molto attivi in tutta la regione e le loro competenze e vigilanza spaziano dai controlli in campo venatorio, zoofilo, ittico, ambientale, raccolta e ricerca di tartufi. Operano in collaborazione con le Forze dell’Ordine, con Regione e Province, Protezione Civile e si mettono a disposizione della collettività in caso di calamità naturali o per semplici servizi di controllo sul territorio.

IN EVIDENZA, IL VIDEO DEL SALVATAGGIO