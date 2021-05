Siamo abituati a vederli impegnati in interventi come incidenti stradali, per incendi o soccorsi a persone. Sono sempre pronti. Loro ci sono sempre anche quando ad averne bisogno è un cucciolo di cane che ha avuto la sfortuna di cadere in un anfratto profondo, un buco che poteva trasformarsi nella sua tomba. I Vigili del fuoco non si fermano davanti alla prima difficoltà, hanno il cuore grande e generoso. Soprattutto coraggioso. Lo stesso cuore che ha permesso di salvare la vita a un cane che, chissà perché, era caduto in una scarpata profonda una decina di metri nelle campagne di Montenero Val Cocchiara in provincia di Isernia. Bravi questi Vigili del fuoco, bravi tutti i Vigili del fuoco. (L.S.)

Cucciolo di cane condannato a morte salvato dai Vigili del fuoco Indietro 1 di 7 Avanti