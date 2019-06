Cucciolo cerca stallo, salvo per miracolo dopo un investimento

CAMPOBASSO

Questo dolcissimo cagnolino è stato rinvenuto a Ferrazzano in pessime condizioni. Investito e fortunatamente soccorso ora si trova dal veterinario. Purtroppo ha seguito delle gravi ferite riportate si è resa necessaria l’asportazione di un occhio. Indossa un collare rosso, ma non è dotato di microchip.

I volontari della Leeida della sezione di Campobasso sono alla ricerca del proprietario e soprattutto di qualcuno che possa offrirgli uno stallo.

Per qualsiasi informazioni contattare il seguente numero: 328 4443561