“Cuccioli morti e cani in agonia”: denuncia choc degli animalisti

Con un post su Facebook, con foto e video, le associazioni LEIDAA e NOETAA di Campobasso rendono noto che, su segnalazioni anonime di privati cittadini:

“sono intervenute in una campagna a poche centinaia di metri dal centro di una frazione di Frosolone. Lo scenario che i volontari si sono trovati di fronte – scrivono le associazioni – è raccapricciante, oltre 25 cani ammassati in un rifugio non autorizzato, con la presenza di cuccioli morti e cani in agonia. Le responsabilità dell’amministrazione comunale sono chiare, mancanza assoluta di vigilanza e controllo del territorio”.

Fin qui la denuncia sui social degli animalisti, che è diventata immediatamente virale e che riportiamo per dovere di cronaca, ma è chiaro che il tutto dovrà essere verificato e riscontrato dalle autorità amministrative e sanitarie competenti.

