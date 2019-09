Cuccioli di cane ritrovati morti dentro una busta in acqua

La foto scattata a Sepino

REDAZIONE

La crudeltà umana davvero non ha limiti. La dimostrazione è tutta in questa foto. Uno scatto che ritrae la pochezza di chi ha compiuto un gesto ignobile come questo. La foto arriva da Facebook e mostra dei cuccioli di cane di un mese messi all’interno di una busta e buttati come immondizia in acqua in contrada Tre Fontane a Sepino. “Una cattiveria schifosa”, si legge nel post di qualcuno che non dovrebbe neanche essere definito essere umano. Gli appellativi per descrivere il mostro o i mostri che sono arrivati a tanto potrebbero essere molti ma ci limitiamo nel definirli inumani. Se, come diceva Gandhi la “grandezza e il progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”, allora davvero siamo messi tanto ma tanto male.