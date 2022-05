Cuccioli abbandonati, il lavoro senza tregua dei volontari Oipa Termoli: “Ogni aiuto è prezioso”

Due sorelline recuperate in un canale di scolo pieno zeppo d’immondizia, un’altra cucciola ritrovata in una scatola dentro un bidone della spazzatura e, poi ancora, altri cuccioli recuperati al buio pesto, nei pressi di una casa diroccata in aperta campagna, tra i rovi e macerie. Un salvataggio, quest’ultimo, molto difficoltoso, per il quale i volontari dell’OIPA di Termoli hanno impiegato più ore prima di riuscire a ritrovare solo cinque dei nove cuccioli che erano stati loro segnalati.

Purtroppo, due piccoli, già molto debilitati al momento del recupero, non ce l’hanno fatta a sopravvivere, ma fortunatamente gli altri, tre femminucce, sono in salvo, ora accudite dagli Angeli blu di Termoli che stanno provvedendo alle loro cure dopo averle sottoposte ad un’accurata visita veterinaria per verificare il loro stato di salute.

I ritrovamenti di cucciolate abbandonate, purtroppo, sono continui in quest’ultimo periodo, i volontari dell’OIPA di Termoli cercano di verificare sempre tutte le segnalazioni che ricevono, ma è davvero dura fare fronte a tutto ciò di cui hanno bisogno i cuccioli (tra cibo, antiparassitari, sverminanti e controlli veterinari) per offrire loro un futuro sereno in famiglia.

Alcuni di loro hanno trovato casa, altri, come le tre sorelline nere, tre mesi, futura taglia media contenuta insieme ad altre due cucciole, sono ancora in cerca di una famiglia. Ogni aiuto sarà prezioso per gli Angeli blu, sia in termini di adozioni che di un contributo per le cure.