CTR Games di Karate, convocato l’atleta molisano Alessandro Di Lemme

Il Ctr games è una competizione dove sono convocati i migliori atleti U21 presenti al momento sullo scenario Nazionale. Si tratta di un quadrangolare tra Nord, Centro, Sud e Nazionale Italiana in cui ogni macro area seleziona gli atleti presenti nelle propriie regioni di competenza per formare la squadra più competitiva possibile da proporre per il confronto.

In pratica i 4 migliori atleti per ogni categoria di peso presenti in Italia si daranno battaglia in una gara a squadre composta da 5 elementi, per conquistare il titolo vestendo la maglia dell’area geografica di appartenenza.

La posizione di vertice nel ranking nazionale ha consentito ad Alessandro Di Lemme di essere convocato domenica scorsa a Noicattaro in provincia di Bari, alla selezione per formare la squadra rappresentativa del sud Italia (Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia) ed è proprio di questa mattina la notizia che Alessandro è stato scelto quale titolare della squadra nei categoria cadetti 57kg.

Il quadrangolare avrà luogo il prossimo 24 aprile al Playhalle di Riccione e trattandosi di una competizione che raccoglie i migliori atleti U21 del momento sarà presente tutto lo staff tecnico della Nazionale Italiana. Nel frattempo l’attenzione principale è rivolta al prossimo week end che vede Alessandro e Davide Di Lemme impegnati ad Olbia in Sardegna per l’Open Internazionale valido per guadagnare posizioni nel ranking nazionale.