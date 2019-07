CSM di Campobasso, ancora riconoscimenti internazionali

Il “Progetto benessere” è un programma per la riabilitazione psichiatrica inerente la corsa e la camminata che porta la firma del Centro di Salute Mentale di Campobasso, ed è stato selezionato dalla European Culture and Sport Organization, l’associazione che coordina SPHERE – Sport Healing Rehabilitation, che mira a definire un protocollo scientifico sportivo per identificare l’attività fisica più idonea per pazienti psichiatrici con differenti diagnosi ed esigenze. ECOS, in collaborazione con altri sei partner europei, sta mappando le pratiche riabilitative incentrate sullo sport a livello europeo attraverso un questionario definito dall’Università Tecnica di Monaco in collaborazione con l’Università di Cardiff, che è stato inviato a tutti i CSM e a tutte le federazioni sportive affiliate al CONI.

Il CSM di Campobasso ha risposto al questionario inserendo un programma riguardante la corsa e la camminata, che è stato selezionato come best practice secondo dei criteri di valutazione individuati sempre dall’Università di Monaco in base alla letteratura scientifica attualmente disponibile. Entro la fine di luglio verrà pubblicata una “Best Practices Review” come primo output di progetto e all’interno della review si farà proprio riferimento al programma del Csm di Campobasso, che verrà poi riportato sul sito del progetto, dove verrà creata una mappa con tutte le pratiche individuate a livello europeo. Un ulteriore riconoscimento dunque al CSM di Campobasso: ad essere premiato è il lavoro di equipe multiprofessionale laddove ampio spazio hanno trovato da sempre gli psicologi. La referente e responsabile dei programmi in questione è la psicologia Ilenia Nicchiniello.