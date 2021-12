“Crollo vendite e meno visitatori con la nuova location”. L’amara testimonianza di uno storico ambulante di Corso Bucci

Degli aspetti tecnici e dei ritardi su Corso Bucci si è già detto tutto. Dalla mancata consegna dei materiali ad una previsione forse troppo ottimistica (novembre) per l’ultimazione del restyling superiore ai 300mila euro. Nell’ultimo Consiglio comunale in cui si è affrontata la questione, la cruda verità: c’è da attendere la trafila dei lavori, per certi versi ancora in fase embrionale. Sta di fatto che, tra rassicurazioni e venature ottimistiche simili a tante pacche sulle spalle, tutto sembra rimandato quantomeno a marzo. E il malcontento degli ambulanti, spostati in zona vecchio Romagnoli, una location considerata non adatta, cresce con il trascorrere dei mesi.

“Siamo qui dall’ultima settimana di agosto – racconta al Quotidiano Giuseppe Capasso, storico commerciante che opera da oltre 40 anni nel settore dell’abbigliamento, fedelissimo al mercato di Corso Bucci – da allora posso dire che abbiamo avuto poche notizie. C’è stato un risveglio ad ottobre, poi un ulteriore calo. Novembre e dicembre un disastro. Allo stato dell’arte, vendiamo sempre meno e riscontriamo pochi visitatori. La nostra è una clientela prevalentemente di mezza età, la nuova location non ci aiuta… “.

Un senso di penalizzazione che aleggia tra i banchi degli ambulanti, già colpiti dalla pandemia e da una circolazione ridotta delle persone. “Il malcontento è diffuso – aggiunge – un po’ tutti avremmo preferito una soluzione diversa e tempistiche più brevi. Le settimane scorrono, ma abbiamo man mano perso fiducia, stringendo i denti e facendo di necessità virtù”.

Quando si parla di ritorno nella “casa madre” di Corso Bucci, le speranze lasciano spazio allo scetticismo crescente. Non si vive di illusioni, dunque. “Personalmente – conclude Capasso con un ghigno – non c’è più spazio per le scadenze. Ormai ci siamo in qualche modo rassegnati alle parole che ci sono state dette. Sappiamo dei lavori, sappiamo dei ritardi, non ci poniamo false speranze. Vorremmo tornare a “casa”, però a mio avviso sarebbe un grande traguardo già riuscirci nella settimana di Pasqua. Viviamo di realismo e basta, tenendo duro… “. le.lo.