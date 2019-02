Crollo di tufi alla ‘Grotta della Madonna’, l’area è stata interdetta

REDAZIONE TERMOLI

Il crollo di alcuni pezzi di tufo all’ingresso della “Grotta della Madonna”, nel comune di Montenero di Bisaccia, ha reso necessaria l’interdizione dall’area in attesa dei sopralluoghi di approfondimento che si terrano ad inizio settimana. A renderlo noto è stato un post pubblicato sul profilo Facebook del comune bassomolisano che recita: “Informiamo la cittadinanza che a seguito del crollo di alcuni pezzi di tufo all’ingresso della “Grotta della Madonna”, il sindaco Nicola Travaglini e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune si sono recati sul posto per un primo sopralluogo. In via precauzionale é stata predisposta una misura interdittiva di accesso all’area, in attesa di procedere già da lunedì ad un nuovo approfondimento sullo stato dei luoghi, al fine di programmare interventi adeguati”.