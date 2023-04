Crolla parte della facciata della Fonte Cassù a Montenero: accesso interdetto

“Le piogge copiose degli ultimi giorni hanno provocato il crollo di una parte della facciata in pietra della nostra bellissima Fonte Cassù”. A darne comunicazione con un post Facebook l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia. “Informiamo che l’accesso a questo antico monumento, che rappresenta per tutti i monteneresi un patrimonio storico e culturale di grande pregio, è stato interdetto per motivi di sicurezza”. L’antica fontana, situata in zona Valle delle Torri, dopo un recente restauro era stata recuperata e resa nuovamente visitabile. Secondo la tradizione orale tramandata nel corso delle generazioni, si narra che la fonte abbia visto il passaggio e la sosta di Annibale e del suo esercito.