Crolla muro esterno sulla tratta Bari-Foggia: traffico ferroviario sospeso e disagi sulla tratta adriatica

Giornata difficile per la circolazione ferroviaria in Puglia e di conseguenza sul traffico ferroviario lungo la tratta adriatica che di conseguenza comporta disagi anche per i viaggiatori in partenza da Termoli. Il traffico ferroviario da questa mattina intorno alle 6 è stato sospeso tra Barletta- Foggia e Lecce-Bari, per un problema alla linea elettrica causato dal crollo di un muro esterno alla ferrovia tra Trinitapoli e Cerignola. Nello specifico i viaggiatori, la maggior parte pendolari, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, stanno proseguendo la propria corsa a bordo di bus e di treni regionali, mentre il treno Freccia Bianca partito da Lecce questa mattina è stato bloccato a Brindisi e i passeggeri hanno proseguito la corsa su un treno regionale messo a disposizione dopo un’attesa di tre ore nella stazione di Brindisi. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale dopo le ore 12.

Ecco i treni coinvolti

• FR 9806 Bari Centrale (6:36) – Milano Centrale (13:25)

• FA 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:54)

• FA 8302 Lecce (5:52) – Roma Termini (11:18)

• FA 8348 Bari Centrale (6:09) – Roma Termini (10:03)

• FB 8882 Lecce (6:04) – Milano Centrale (15:25)

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00)

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

• ICN 35067 Torino Porta Nuova (20:30) – Lecce (8:50)

• RV 4313 San Severo (6:14) – Bari Centrale (7:54)

• RV 4319 Foggia (7:01) – Bari Centrale (8:24)

• RV 4321 Foggia (7:31) – Bari Centrale (8:54)

• RV 4323 Foggia (8:01) – Bari Centrale (9:24)

• RV 4325 Foggia (8:31) – Bari Centrale (9:54)