Crolla il numero dei nuovi positivi (7) su 237 tamponi refertati. Nessun decesso e nessun nuovo ricovero. (48 guariti)

Sette nuovi positivi su un totale di 237 tamponi refertati. Nessun decesso e nessun nuovo ricovero. Il resoconto Asrem di oggi, domenica 18 aprile, induce senza alcun dubbio, ad un cauto ottimismo: è di 48 il totale del numero dei guariti. Non possiamo dirlo con certezza epidemiologica, ma la campagna vaccinale in Molise sta dando i suoi risultati. Gli attualmente positivi in regione sono 658 (484 in provincia di Campobasso e 169 in quella di Isernia). Al Cardarelli di Campobasso sono attualmente ricoverati 50 pazienti (40 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva); 1 solo paziente al San Timoteo di Termoli e 2 (entrambi in Terapia Intensiva) al Gemelli Molise; 2, sempre in Terapia Intensiva al Neuromed di Pozzilli.



IL DETTAGLIO DEI NUOVI 7 POSITIVI:

BOJANO 1

CAMPOBASSO 3

CAMPODIPIETRA 1

ISERNIA 2