Croce Rossa sfrattata dal Comune, a rischio la distribuzione di quintali di viveri per i poveri

La domanda, all’indomani del botta e risposta ufficiale tra la Croce Rossa Italiana del Molise e il Comune di Termoli (QUI IL PRIMO ARTICOLO – QUI LA RISPOSTA DEL COMUNE) è una sola: dove andranno da domani i tanti bisognosi che le volontarie di Termoli ogni giorno aiutano con la distribuzione dei viveri? Una domanda legittima considerando che da domani, mercoledì 27 ottobre, la sede di piazza Olimpia per loro sarà off-limits. Come per la Città Invisibile, infatti, il Comune di Termoli ha ‘chiesto indietro’ i locali che erano stati dati in comodato d’uso gratuito da più di 10 anni alla Croce Rossa perché proprio in quei locali, dopo la ristrutturazione, che in realtà è già iniziata visto il via vai di operai e le impalcature sulla facciata, dovrebbe sorgere il Museo del Mare e Caffè Letterario. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberti per la quale, appunto, c’è bisogno di quei locali (quelli dell’ex carcere che si trovano proprio acanto allo stadio Cannarsa), dove per anni ci sono state appunto una delle due sezioni della Croce Rossa Italiana e la sede della Città Invisibile, nata per aiutare i senza tetto di Termoli a trovare riparo e aiuto. L’allarme sullo sgombero era stato dato proprio dalla Città Invisibile mesi fa (QUI L’ARTICOLO), ma nessuno avrebbe mai lontanamente pensato che la stessa sorte potesse toccare anche alla Croce Rossa che nella giornata di ieri, 25 ottobre, ha diramato un comunicato stampa ufficiale per rendere noto a tutti che “ci vediamo costretti a sospendere, al momento, le nostre attività di distribuzione viveri visto che, in soli 5 giorni, non abbiamo la possibilità di trovare una struttura idonea a tale servizio”. Quella del Comune, infatti, pare essere caduta come una tegola sulla testa dell’associazione di volontariato nazionale visto che a Termoli nessuno ne sapeva nulla. Nella sede di piazza Olimpia le bocche sono cucite. Nessuno vuole ufficialmente commentare quello che sta accadendo. Si aspettano le decisioni che arriveranno dal coordinamento regionale nella speranza che qualcosa, all’ultimo, possa cambiare. Nell’aria, però, c’è il sentore che tutto abbia il sapore della beffa per chi, da anni, si prodiga per aiutare il prossimo e viene sgomberato senza sapere dove andare e senza che l’amministrazione comunale abbia dato una soluzione alternativa anche solo per stoccare le centinaia di barattoli, confezioni e generi di prima necessità pronti per essere distribuiti a chi ne ha più bisogno, come dimostrano le foto che alleghiamo e che sono state scattate proprio questa mattina, 26 ottobre. Da domani dove saranno distribuite? Una domanda che resta in attesa di risposta. Appena due porte accanto, la Città Invisibile cerca di organizzarsi. Al momento la nuova sede provvisoria dovrebbe essere all’interno dei locali della chiesa di Sant’Antonio che si trova proprio in centro, accanto al Comune, che sono stati ‘donati’ per far fronte all’emergenza. L’associazione ha anche richiesto una proroga dello sgombero di qualche giorno per poter finire di traslocare armi e bagagli nella nuova sede. “Altrimenti saremmo dovuti andare via anche noi, come loro, nella giornata di domani”, commentano con una nota di amarezza.

