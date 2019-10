Croce Rossa italiana, porte aperte a Campobasso

Nella sede di piazza Pepe, in occasione dell’Open Day e del World Restart a Heart Day

Grande successo, ieri 19 ottobre, per l’evento tenutosi in Piazza Pepe (Villa Flora) a cura del Comitato di Campobasso della Croce Rossa Italiana che, in occasione dell’Open Day e del World Restart a Heart Day, ha aperto le porte della propria sede a tutta la popolazione. Dimostrazioni pratiche di rianimazione cardio – polmonare (RCP) e sessioni di approfondimento su cos’è la Croce Rossa Italiana. Durante l’evento sono state spiegate tutte le attività di cui si occupa e si fa promotrice la Croce Rossa, in particolare nel territorio molisano. «Ottima la riuscita dell’evento che ha coinvolto i passanti di tutte le età: i venti volontari intervenuti si sono posti come obiettivo la promozione di comportamenti consapevoli e di buone pratiche di manovre salvavita con l’attività pratica sui manichini a ritmo di “Stayin’ Alive” dei Bee Gees. Numerose sono state anche le adesioni al prossimo corso d’accesso che si terrà nel mese di novembre» ha spiegato Francesco Tosto, Responsabile e Delegato dell’Ufficio Stampa dell’Area 6 della Croce Rossa Italiana del Comitato di Campobasso.