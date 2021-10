Croce Rossa, ad Isernia la Giornata di prevenzione per le patologie cardiologiche

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana ha organizzato una giornata di prevenzione per le patologie cardiologiche. Domenica prossima, 24 ottobre, dalle ore 9 alle 13, presso la sede CRI di via G. Pascoli (ex scuola Andrea d’Isernia), alla presenza di personale medico tutti i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a test ed analisi per valutare la salute del proprio apparato cardiocircolatorio. L’iniziativa è inserita all’interno di un bando nazionale vinto dal Comitato di Isernia e indetto dalla Croce Rossa Italiana per promuovere giornate dedicate al benessere e alla prevenzione. “Altre iniziative simili sono previste anche nei mesi di novembre e dicembre – ha spiegato il presidente CRI Isernia, Fabio Rea -. Desidero ringraziare il personale medico che ha aderito al progetto e i tanti volontari impegnati nell’organizzazione”. Per info contattare il numero telefonico 0865/412180.