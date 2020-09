“Criticità trasporto scolastico”, il sindaco di Torella del Sannio riscrive all’Azzolina

Il sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, ha inviato una ulteriore lettera al Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina sul trasporto scolastico.

“Sono il Sindaco di Torella del Sannio e, non avendo ricevuto risposta alcuna circa le criticità che avevo rappresentato relativamente al trasporto scolastico, torno nuovamente a scrivere alle SSVV. Come già evidenziato, ho sempre provveduto a garantire il trasporto degli alunni che dai Comuni limitrofi frequentano la scuola sita a Torella del Sannio, ma non è possibile in soli 15 minuti far partire gli scuolabus, recarsi negli n. 8 Comuni interessati dal trasporto scolastico, prelevare gli scolari e portarli a scuola in condizione di sicurezza. In soli 15 minuti a stento si riesce a raggiungere il secondo dei Comuni interessati, prelevare gli alunni e proseguire il tragitto per il Comune successivo. Per tale ragione avevo chiesto alle SSVV quantomeno una deroga alla regola dei cd. 15 minuti e la possibilità di prevedere che gli alunni indossassero la mascherina – derogando al distanziamento sociale sugli scuolabus – per un tragitto coperto in almeno 30 minuti. Ma non ho ricevuto alcuna risposta e le mie richieste sono rimaste inevase. Nel perdurare di questo Vostro silenzio e delle criticità sopra menzionate, purtroppo mi vedrò costretto a non erogare il servizio di trasporto scolastico con importanti e negative ricadute sull’inizio e sul prosieguo del prossimo anno scolastico”.