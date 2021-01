Criticità, degrado e pericolosità della strada comunale Viale Fratelli Pistilli Sipio: interpellanza di Annuario

Il consigliere comunale Annuario ha presentato un’interpellanza nel corso della conferenza dei capigruppo, al fine di accendere i riflettori sulla strada che conduce sulla collina Monforte.v“La rete stradale che conduce al Castello Monforte – scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia – versa in condizioni di degrado. Persiste un serio rischio di caduta massi dalla parte rocciosa di Viale Fratelli Pistilli Sipio. Automobilisti e pedoni sono costantemente a rischio”.v“Tra le altre cose – prosegue Annuario – quella strada rappresenta l’unica arteria di collegamento per raggiungere la Chiesa di San Giorgio e il Castello Monforte in un’area di interesse turistico. Mi aspetto, oltre a una pronta risposta da parte del sindaco e dell’assessore competente, anche e soprattutto, azioni concrete rispetto a uno dei tanti problemi irrisolti della città di Campobasso”, conclude Annuario.