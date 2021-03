“Cristo si è fermato a Termoli”, il disastro Molise su “Il fatto quotidiano”

Il caso Molise è la ‘mala gestione’ dell’emergenza sanitaria da Covid è stato affrontato anche da ‘Il fatto quotidiano’ con un articolo uscito nella giornata di oggi, 4 marzo, a firma del giornalista Marco Palombi. “Il disastro Molise: Cristo s’è fermato a Termoli” è il titolo di un articolo che sviscera quanto accaduto nella nostra piccola regione. “Risparmiata di fatto dalla prima ondata-si legge- il Molise ha le peggiori performance durante la seconda”. Una analisi pungente, quella del giornalista, che continua: “Un tempo Cristo, com’è noto, si fermava a Eboli, Salerno, cioè prima di arrivare in Basilicata. Oggi non più: si ferma a Termoli, costa del Molise. Il motivo pure stavolta non è religioso, ma politico: la sanità lucana non è stata com missariata, quella molisana lo è fa 12 anni e sette governi.

Cristo s’è fermato a Termoli qualche giorno fa: un tizio attraversava in autostrada il breve lembo di terra detto Molise che vicino alla costa separa Abruzzo e Puglia e ha avuto la doppia sfortuna di avere un brutto incidente automobilistico proprio a Termoli. Sfortunato per l’incidente, certo, e ancor di più perché in Molise non c’è più un spedale per “politraumatizzati”: sono tutti stati declassati anni fa dal commissario alla sanità, quello nominato a Roma per tagliare le spese in Molise. L’automobilista è morto mentre lo portavano a Chieti. Essendosi fermato al porto di Termoli, Cristo non ha visto Bojano, nel Molise interno, dove un 61enne, punto da un calabrone, è morto per choc anafilattico mentre aspettava l’ambulanza. È arrivata troppo tardi perché il 118 in Molise, quel poco che c’è, ormai serve solo per spostare i malati Covid. E di spostarli c’è bisogno: i letti sono pieni, specie quelli di terapia intensiva, e i molisani emi- grano pure da intubati. Cristo stavolta s’è fermato a Termoli, non a Eboli, perché Molise e Basilicata hanno più o meno gli stessi morti per Covid, ma la seconda ha il doppio degli abitanti: e a quel conto, a voler es- sere onesti, bisogna aggiungere il 61enne di Bojano e gli altri come lui, morti di malagestione. A Campobasso, a Isernia e negli altri comuni della piccola regione è in atto da mesi una sorta di esperimento che consiste nel negare ai cittadini il di- ritto costituzionale alla salute”. Il Molise dei diritti negati quello analizzato nell’articolo che offre un mix letale tra tagli, Covid e incompetenza.

“E veniamo alla pandemia -si legge ancora nell’articolo-Non è stato creato un ospedale Covid, rendendo di fatto inagibili per gli altri malati i tre esistenti, c’è un solo laboratorio per i tamponi (e infatti se ne fan- no pochi) e nessuno per sequenziare le varianti, le Usca non reggono e il personale è un buco ne- ro un tempo detto pianta organica. In questi mesi, però, prendere decisioni è parso quasi impossibile: per mesi in cabina di regia il presidente di Regione Donato Toma (FI), autorità di Protezione civile, e il commissario ad acta per la sanità hanno litigato o finto di litigare senza concludere molto. La scorsa settimana sono finalmente riusciti a firmare una convenzione con Neuromed – il gruppo di Al- do Patriciello, “il Berlusconi del Sud” il cui cognato è vicepresidente regionale – per attivare 12 posti di terapia intensiva: sostanzialmente già esauriti”.