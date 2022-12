Cristina e Sara dal Molise a “I soliti Ignoti”: il parente misterioso ‘regala’ 9mila euro

Mamma e figlia, di Baranello, sono riuscite ad indovinare la somiglianza tra due dei concorrenti del programma condotto da Amadeus

Per ben due volte hanno azzerato il montepremi, ‘cadendo’ sui due imprevisti ma Cristina e la figlia Sara, le due concorrenti di Baranello che hanno partecipato alla puntata de ‘I soliti ignoti’ andata in onda questa sera, giovedì 29 dicembre, non si sono perse d’animo.

Cercando di sfruttare al meglio gli indizi, sono riuscite a ‘racimolare’ un gruzzoletto di appena 18mila euro prima dell’ultima sfida prevista dal programma condotto da Amadeus: il parente misterioso, Carlo di 55 anni, papà di un concorrente.

Dopo aver dimezzato il numero dei papabili (e di conseguenza anche il potenziale montepremi) si sono concentrate sull’ignoto e numero 5. Una scelta vincente, che ha consentito a Cristina e Sara di tornare a Baranello con 9mila euro.