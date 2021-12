“Cristian Micatrotta, due volte vittima”: parlano gli avvocati della famiglia

Albino e Fiorda: “Nessun legame con la droga, un bravo ragazzo. Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”

In segno di rispetto hanno aspettato il giorno dopo i funerali per rilasciare dichiarazioni, gli avvocati Fabio Albino e Domenico Fiorda sono cauti, ma decisi nella linea che adotteranno in giudizio: Cristian Micatrotta, assassinato la notte del 24 dicembre si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e non ha nulla a che vedere con presunti scambi di droga fra l’indagato e le altre due persone con cui si accompagnava”.

Albino e Fiorda dettano la linea che a loro dire è già chiara anche ai fini investigativi dato che vittima e indagato non avevano alcun legame.

Pubblica accusa, difesa e parte civile già si preparano a quello che sarà un lungo e complesso giudizio. Tre giorni fa il gip del tribunale di Campobasso ha convalidato l’arresto e convalidato la custodia cautelare in carcere a carico di Gianni De Vivo, 37 anni, anch’egli di Campobasso, colui che secondo l’accusa avrebbe sferrato la coltellata al collo che ha tolto la vita ad un uomo che in città era benvoluto ed apprezzato e con la droga non aveva nulla a che fare.