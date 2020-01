Crisi Unilever, Passarelli contro l’assessore Mazzuto

POZZILLI. Crisi Unilever, è “maretta” tra le istituzioni. Com’è noto l’assessore Mazzuto ha dichiarato che le notizie sull’abbandono del Molise da parte della multinazionale olandese sono solo voci non confermate. Tutto il contrario di quello che pensa Stefania Passarelli, sindaco e presidente del Consorzio Industriale di Pozzilli. La stessa, in una lettera ufficiale, invita a Mazzuto a darsi una mossa e non sottovalutare colpevolmente una vicenda che potrebbe significare la fine per l’area industriale di Pozzilli che ruota attorno allo stabilimento Unilever. E la Passarelli scrive così all’assessore: «Come è noto a tutti, i dipendenti della Unilever di Pozzilli sono in agitazione sindacale e hanno scioperato. La motivazione addotta è che la probabilità di una delocalizzazione dell’azienda è molto concreta e tutta la produzione verrebbe trasferita nello stabilimento Unilever di Casalpusterlengo .

A loro dire, le comunicazioni rassicuranti dei vertici di Unilever che smentiscono tale eventualità non sono attendibili. L’eventuale chiusura della Unilever di Pozzilli sarebbe particolarmente grave perché l’impatto sulla realtà della provincia di Isernia sarà devastante. Sarà messa a rischio la tenuta dell’equilibrio sociale, già precario per la situazione generale. Ci preme segnalare che la cosa sarebbe particolarmente grave anche per l’intero Consorzio Industriale, visto il ruolo positivo svolto dalla Unilever nei quarant’anni di permanenze. Ha dato, oltre alle centinaia di occupati (tra diretti ed indiretti), anche tanta credibilità all’area, favorendo la localizzazione di numerose aziende extra regionali.

Le chiediamo di profondere tutta l’energia di cui è capace nel tenere alta la vigilanza sui tavoli nazionali nel caso dovessero aprirsi, assicurandosi che ci sia la presenza delle rappresentanze sindacali regionali insieme alla Regione Molise, in modo da non lasciare le decisioni nelle mani di chi non avrà molto a cuore la difesa dell’interesse di un territorio come il nostro, politicamente debole a causa del ristretto numero di cittadini/elettori. Ci rendiamo conto che in questo momento regna anche tanta confusione e che la verità non è ben chiara anche per il ruolo di dialettiche interne al mondo sindacale locale. È il momento in cui il senso di responsabilità verso l’interesse generale deve prevalere sugli interessi particolari dei singoli o di parte. È il momento in cui tutti uniti e compatti si deve lavorare affinché una iniziativa così importante trovi ancora oggi conveniente restare nel Molise.

Noi come Consorzio Industriale siamo pronti a fare la nostra parte come già fatto, più volte, in passato. Sappiamo, però, che nonostante la nostra determinazione, da soli non possiamo risolvere un problema che passa sopra le nostre teste. Il Suo ruolo istituzionale è, in questa circostanza, fondamentale e ci contiamo. Confidando nella Sua collaborazione si resta in attesa di un Suo cortese riscontro». La palla passa ora a Mazzuto che, davvero, non può più sminuire l’allarme.