Crisi senza precedenti, stop ai distacchi delle utenze

Ortis: si fermano le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione di forniture idriche, gas ed energia elettrica

Stop alle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture idriche, dell’energia elettrica e del gas già avviate o in fase di attivazione. È quanto stabilito da un apposito ordine del giorno, approvato oggi in Aula al Senato, nel corso del voto di fiducia sul Decreto Cura Italia.

Lo rende noto il portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, che ha lavorato fortemente perché approdasse a Palazzo Madama l’odg volto ad adottare ogni opportuna iniziativa atta a garantire il distacco delle utenze fino al termine dello stato di emergenza.

«Nell’attuale congiuntura che stiamo vivendo – ha dichiarato Ortis – ritengo che tutte utenze ad uso domestico, incluse quelle dedicate a riscaldamento e ricarica di veicoli elettrici, le utenze per la pubblica illuminazione in bassa tensione e quelle di gas per uso domestico, vadano garantite ai cittadini, piegati da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Il MoVimento 5 Stelle, come sempre, è attento alle esigenze della gente, che fa fatica a trovare i soldi per andare avanti. Per ovviare a questo, da oggi è legge il Decreto Cura Italia, pensato per imprese e famiglie. Il primo step di una ripresa che dobbiamo centrare a tutti i costi, e per la quale il Decreto Aprile darà l’ulteriore spinta propulsiva che tutti si aspettano».