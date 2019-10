Crisi sanità: domani manifestazione a Isernia, mentre Speranza incontra Giustini

Sanità pubblica in crisi, due appuntamenti domani mattina



A Isernia manifestazione pubblica davanti all’ospedale in difesa di Senologia, a Roma invece, contemporaneamente il ministro della Salute Roberto Speranza incontrerà il commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini. Si parlerà della situazione della sanità in regione, con le proteste per la chiusura del Punto nascita di Termoli, sospeso dal Tar, e per la soppressione del reparto di Senologia a Isernia.

Una riunione nella quale Giustini dovrebbe illustrare anche la prima bozza del Pos, il Piano operativo sanitario 2019/21, già inoltrata ai Ministeri di Salute ed Economia, ma in Molise ancora top secret. Una relazione della quale il commissario non ha messo al corrente neppure il Consiglio comunale di Campobasso, al quale è stato invitato durante la seduta monotematica sul tema della sanità che si è svolta qualche settimana fa.

Un confronto, quello tra il ministro Speranza e il commissario, sollecitato dalla deputata molisana Giuseppina Occhionero, appena passata da LeU a Italia Viva, che non è stata convocata all’incontro.