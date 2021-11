Crisi ospedale, Castrataro in videoconferenza col Ministero della Salute

Ospedale Veneziale vicino al collasso, Piero Castrataro non perde tempo e si collega cil capo della segreteria del ministro della Salute, Speranza. Queste le sue dichiarazioni al termine del collegamento:



Più risorse al Sistema Sanitario Regionale

“Oggi ho preso parte alla riunione, tenutasi in modalità telematica, del Direttivo della Conferenza dei Sindaci, richiesta dal presidente Saia e tenutasi grazie all’interessamento dell’onorevole Antonio Federico. Con Massimo Paolucci, capo segreteria del ministro della Salute Roberto Speranza, abbiamo parlato della situazione in cui versa la sanità molisana, delle sue problematiche e degli sviluppi futuri.

In particolare si è discusso della necessità di destinare maggiori risorse al Sistema Sanitario Regionale, della possibilità di ottenere un abbattimento del debito accumulato dalla Regione Molise e anche di riorganizzazione della rete ospedaliera, dunque dell’importanza di avere un Dea di II livello a Campobasso e un Dea di I livello ad Isernia e Termoli.

Fondi Pnrr

Tra gli aspetti trattati, anche lo sviluppo di un sistema incentivante capace di attrarre personale medico negli ospedali molisani e, più in generale, in tutti i presidi situati nelle aree interne del Paese. Al centro del confronto, inoltre, i fondi del PNRR dedicati ad interventi in campo sanitario, parte dei quali servirà alla realizzazione di Case della Comunità, strutture da integrare, verosimilmente, nei presidi ospedalieri esistenti, che risponderanno, secondo un modello multidisciplinare, alle esigenze dei malati cronici. Il Molise dovrebbe averne almeno 6. Le nostre richieste, ha assicurato il capo segreteria del ministro Speranza, saranno debitamente esaminate anche alla luce della stesura di un nuovo Decreto Ministeriale nel quale dovrà esserci maggiore attenzione alla rete territoriale.

Tra una decina di giorni torneremo a confrontarci sul tema”.