Crisi idrica, riparazione lampo della pompa di sollevamento. E l’acqua torna ai serbatoi comunali

Il sindaco Bellotti: «Stiamo garantendo il flusso idrico a cadenza nelle varie abitazioni». Scongiurata la richiesta di autobotti

Una giornata di ansia, attesa e trepidazione. Poi nel tardo pomeriggio la comunicazione (informale) ma che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sindaci dei quattro Comuni che per due giorni sono stati interessati dalla crisi idrica innescata dalla rottura della pompa di sollevamento della diga del Liscione. Molise Acque, infatti, è riuscita nel “miracolo” di una riparazione in tempi brevissimi della pompa per evitare, quindi, un fine settimana di rubinetti a secco nelle abitazioni di Guglionesi, Petacciato, Montenero di Bisaccia e San Giacomo degli Schiavoni. A darne comunicazione, contattato telefonicamente, è stato il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti. «Stiamo riaprendo l’acqua perché pare che il problema della pompa è stato risolto. Stanno facendo delle prove di erogazione dell’acqua al serbatoio proprio in questo momento ed è tutto normale. Il serbatoio è pieno e stiamo per aprire l’acqua a cadenze scaglionate. Il che significa che arriverà un po’ alla volta in tutte le abitazioni. Certo che passerà qualche ora ma oramai ci siamo», ha concluso Bellotti che quindi ha allontanato la possibilità di una richiesta delle autobotti della Protezione Civile. «Aspettavamo in serata per decidere ma con questa riapertura il pericolo è stato allontanato». Il Comune di Montenero nelle prime ore del pomeriggio, invece, aveva comunicato l’intenzione di sospendere l’erogazione dell’acqua dalle 20 di oggi, venerdì 23 agosto, fino alle 8 di domani mattina. Così come Petacciato aveva preventivato la sospensione dell’erogazione dal tardo pomeriggio.