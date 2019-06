Crisi idrica, la situazione a Larino

REDAZIONE

Il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, ha annunciato tramite un post pubblicato su Facebook delle novità riguardanti l’erogazione dell’acqua. «Si avvisano i cittadini-si legge- che alle 14.30 è stata predisposta la chiusura dei serbatoi la cui riapertura è prevista per le ore 19.30, ragion per cui l’erogazione dell’acqua sarà possibile non prima delle ore 20.30. Alle ore 22.30 ci sarà nuovamente la chiusura dei serbatoi che saranno riaperti domattina alle ore 6.00. Molise Acque comunica che nella serata di domani la situazione dovrebbe tornare stabile».