Crisi idrica, accelerata sull’entrata in funzione del Molisano Centrale

REDAZIONE TERMOLI

I lavori per la “pulizia” del potabilizzatore dureranno ancora qualche giorno, il tempo tecnico di terminare tutte le operazioni inerenti i filtri e i macchinari che vengono utilizzati per rendere potabile l’acqua che finora dal Liscione è arrivata fino ai rubinetti dei residenti del basso Molise. Finora, perché in una giornata caratterizzata da un flusso idrico praticamente assente nei rubinetti di gran parte dei paesi della costa arriva la buona notizia: i 18 litri circa di acqua al secondo che stanno arrivando dal basso Molise non sono della diga del Liscione ma provengono direttamente dalle sorgenti del Matese attraverso l’Acquedotto Molisano Centrale, un’opera che va avanti da 12 anni e che entro la fine di giugno potrebbe vedere la luce. La conferma arriva direttamente dall’assessore regionale Vincenzo Niro che sta monitorando tutte le varie fasi della messa in funzione del Molisano Centrale. «Attualmente sono 120 i litri di acqua al secondo che arrivano dalle sorgenti di Rio Freddo rispetto ai 510 litri complessivi che arriveranno quando tutto l’impianto sarà pienamente funzionante», ha precisato Niro che ha spiegato anche i vari passaggi che stanno caratterizzando l’opera che si propone di portare in basso Molise l’acqua di sorgente e non più l’acqua della diga. Fasi che hanno visto il progressivo ampliamento della portata dell’acqua passata da 30 litri al secondo a 60, 80 e attualmente 120 litri al secondo. «Ovviamente bisogna testare un’opera che è ferma da 12 anni», ha ricordato l’assessore regionale. Di qui la necessità di verificare il funzionamento di valvole e sistemi idrici anche perché «in alcuni tratti sono stati anche rubati il rame e le tubazioni di servizio. Stiamo, però, lavorando affinché entro giugno venga consegnata l’acqua di sorgente ai cittadini del basso Molise». Un lavoro che sta facendo il paio con quello che i tecnici di Molise Acque stanno portando avanti sul potabilizzatore della diga del Liscione dopo i problemi di alghe «che si è scoperto essere non tossiche» che si sono avuti nei giorni scorsi. Si tratta di lavori che dureranno ancora qualche giorno ed è presumibile, quindi, che fino a domani la situazione non dovrebbe rientrare alla normalità. Una situazione che ha visto nella giornata di ieri arrivare in basso Molise le autobotti della Protezione Civile che hanno fornito l’acqua nei paesi in cui è stata fatta richiesta tra questi Portocannone e Larino dove i cittadini hanno dovuto fare i conti con la necessità di rifornirsi del prezioso liquido con taniche e bottiglie. Una problematica che spesso si è verificata nella zona costiera soprattutto in estate quando l’acqua viene utilizzata anche per scopi non propriamente legati al consumo umano. «Siamo costantemente in giro assieme agli operatori e alla dirigenza di Molise Acque per monitorare giorno per giorno l’avanzamento dei lavori del Molisano Centrale fino al momento dell’effettiva consegna che ci sarà appena dopo il certificato dei tecnici». Nel frattempo, come detto, vanno avanti i lavori di pulizia del potabilizzatore della Diga mentre l’acqua che arriva nei paesi, anche se con un flusso decisamente più ridotto, è quella del Molisano Centrale. «Il nostro obiettivo resta sempre quello di portare l’acqua del Matese fino a Termoli – ha ripetuto l’assessore Niro – capite bene che passare da 80 a 120 litri al secondo significa avere aumentato la pressione nella condotta di 25 atmosfere». Certo non una “barzelletta” che ha la necessità di essere monitorata. Così come l’assessore Niro ha annunciato anche la volontà della Regione Molise di monitorare e vigilare rispetto al corretto utilizzo dell’acqua che arriverà dal Molisano Centrale. Intanto il Comune di Montenero ha reso noto che l’erogazione dell’acqua sarà sospesa su tutto il territorio comunale fino alle 7 di domani mattina per consentire ai serbatoi di riempirsi.