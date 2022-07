Crisi di Governo, incubo “soglia” per i Cinque Stelle molisani

La crisi del governo Draghi apre scenari da incubo per i Cinque Stelle molisani. La rottura con il Pd è oramai inevitabile e questo significa che i Grillini dovranno andare da soli, sia alle Politiche, che alle Regionali.

Con le attuali leggi elettorali e sondaggi alla mano, significa che salterebbero tutti e quattro i seggi parlamentari guadagnati nel 2018 e, in Consiglio Regionale, i Grillini potrebbero proprio sparire, visto che, da soli, dovrebbero raggiungere almeno l’otto per cento. Insomma la mossa di Conte, alla fine, sembra essere stata davvero azzardata, poco in sintonia con il personaggio.