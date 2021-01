Crisi di governo, ecco come si comporteranno i parlamentari molisani. Di Marzio dirà sì a Conte

La “caccia” ai responsabili è già avviata. Il numero magico, per la sopravvivenza, a Palazzo Madama è “161”, ovvero la maggioranza assoluta considerando la presenza dei senatori a vita. È una “quota politica”, perché a rigor di regolamento, basterebbe anche la cosiddetta maggioranza relativa per tirare a campare, ma con tutta evidenza significherebbe iniziare in modo azzoppato in un momento in cui potrebbero pesare assenze anche a causa della pandemia Covid.

Il premier può contare sulla carta sul sostegno di 151 senatori, ne mancano dunque almeno dieci per arrivare a quota 161. Si tratta del Movimento 5 Stelle con i suoi 92 senatori, ma due di questi con ogni probabilità saranno assenti causa malattia. Poi, pallottoliere alla mano, ci sono i 35 senatori Pd, 6 di Leu compresa la neoentrata Fattori, 6 delle Autonomie, altri 8 senatori del gruppo Misto, tra cui i 4 di Maie, che hanno sempre votato con il governo: Buccarella, Cario, De Bonis, Di Marzio, Fantetti, Lonardo, Merlo, Ruotolo. Viene dato poi quasi per scontato anche l’appoggio dell’ex M5s Gregorio De Falco e di Pier Ferdinando Casini. Se a questi si aggiungono i quattro senatori a vita, Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Mario Monti e Liliana Segre, che si esprimono di solito a favore dell’esecutivo, ecco che la maggioranza senza Italia Viva arriva, come si è detto, a 151.

I PARLAMENTARI MOLISANI

Vediamo come si comporteranno i parlamentari molisani, dato per scontato il sì alla fiducia dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle Federico e Testamento alla Camera e Ortis al Senato.

Il senatore Di Marzio dovrebbe votare la fiducia, dal momento che fa parte degli 8 del Gruppo Misto che hanno sempre votato con il Governo. Abbiamo provato a contattare il senatore ma il suo telefono squillava a vuoto.

«Ora non è solo una questione di numeri – ha invece detto la parlamentare di Forza Italia, l’onorevole Annaelsa Tartaglione – non bastano uno o due voti in più alla Camera per fare un governo. L’Italia ha assoluto bisogno di una guida forte e autorevole, un esecutivo in grado di vincere le ardue sfide che il Paese si trova davanti e non un governicchio zoppicante che si regge su una maggioranza risicata. Il Paese è nel pieno dell’emergenza sanitaria, c’è una campagna di vaccinazione di massa da programmare, le attività commerciali sono in ginocchio e i giovani privati del diritto allo studio o senza lavoro. Non si affronta tutto questo con esecutivi nati già logori e delegittimati. Il centrodestra invece è unito e partecipa compatto agli incontri organizzati in queste ore. La coalizione ha le idee chiare ed è pronta a tornare presto a governare il Paese. Intanto ci affidiamo all’autorevolezza del presidente Mattarella e confidiamo in una soluzione rapida della crisi».

Nessun commento invece dalla deputata di Italia Viva, l’Onorevole Giuseppina Occhionero che, sulla questione ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione. In Italia Viva il confronto tra le parti è quanto mai aperto. Le riunioni sono in continuo aggiornamento. Dopo la mossa di Renzi si registra questo pomeriggio (venerdì 15 gennaio), un’apertura da parte della ex ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti che ha riferito «Se le forze dell’attuale maggioranza ritengono che ci sia il tempo di uno scatto di responsabilità per dare una svolta all’azione di Governo, Italia Viva c’è».