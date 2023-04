Crisi del turismo montano, in vendita lo storico Hotel Capracotta

Se c’è un hotel simbolo delle vacanze in montagna nel nostro Molise, è l’Hotel Capracotta, meta, fino ad oggi, di attori e vip dello spettacolo. Ma la crisi degli ultimi anni, tra Covid, guerra e inflazione, ha spinto la proprietà a metterlo in vendita.

Dal nostro canto, raccogliamo volentieri l’invito dei proprietari a diffondere l’annuncio della messa in vendita dell’Hotel Capracotta, affinché la struttura possa continuare a svolgere il suo storico servizio di accoglienza e soggiorno turistico.

“Vendesi hotel 3 stelle già avviato nella bellissima località montana di Capracotta, tra le cime più alte dell’Appennino a 1421 s.l.m., dotato di 27 camere arredate in stile tipicamente montano con vista panoramica sulle montagne, con annesso ristorante il “Ginepro” da 250 posti a sedere. L’hotel dispone di un’ampia hall con grande camino, bar, e angolo tv; una sala polivalente per giochi, riunioni e convegni ed è strutturato con camere (con servizi privati) doppie, triple e multiple (di cui 10 sono allestite a mansarda su due livelli e con doppi servizi, adatte a piccoli nuclei familiari), suite con angolo cottura e servizi. Inoltre, è dotato di una camera con servizi per persone con disabilità.

La struttura si trova all’ingresso del paese, a 2km dalla pista da sci alpino (Monte Capraro), a 5 minuti a piedi dalla piazza principale di Capracotta e a 3 km dalle piste da sci di fondo (Prato Gentile).

Dall’ hotel è facilmente raggiungibile la località sciistica Roccaraso con circa 30 minuti di auto. È una struttura di recente costruzione che ha la possibilità di diventare un punto di forza per la regione Molise durante la stagione invernale e quella estiva, in cui immergersi in panorami dove la natura è la vera protagonista”.