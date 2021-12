Crisi dei semiconduttori, partnership di Stellantis per produrli in proprio

Il Ceo Carlos Tavares: “Puntiamo a creare quattro famiglie di chip che copriranno più dell’80% delle nostre necessità di semiconduttori”. Intanto i presidenti di Regione chiedono una “strategia europea” per superare la crisi

Un protocollo di intesa tra Stellantis e Foxconn per la produzione ‘in proprio’ dei semiconduttori. E’ quanto annunciato dalla società, ex Fca, con l’intento di superare la crisi dei semiconduttori che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto e avendo pesanti ricadute occupazionali.

La nota della Fca

L’intento della partnership è quello di “progettare una famiglia di semiconduttori – afferma Stellantis in una nota stampa ufficiale – costruiti ad hoc per supportare Stellantis e i clienti terzi.

La nostra trasformazione in termini di software sarà alimentata da partner eccellenti, provenienti da diversi settori e con diverse specializzazioni – afferma Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

“Con Foxconn – continua Tavares – puntiamo a creare quattro famiglie di chip che copriranno più dell’80% delle nostre necessità di semiconduttori, contribuendo a modernizzare significativamente i nostri componenti, ridurre la complessità e semplificare la catena di approvvigionamento.

Questo aumenterà anche la nostra capacità di innovare più velocemente e costruire prodotti e servizi ad un ritmo rapido”.

Questa partnership è stata annunciata come parte dell’evento Stellantis Software Day 2021 in cui la società ha svelato STLA Brain, la nuova architettura elettrica/elettronica e software che sarà lanciata nel 2024 sulle quattro piattaforme Stellantis incentrate sui veicoli elettrici a batteria STLA Small, Medium, Large e Frame.

STLA Brain è completamente pronta per OTA (over-the-air), il che la rende altamente flessibile ed efficiente.

Foxconn: “Affrontiamo insieme le criticità del momento”

“Come società leader globale nel settore tecnologico, Foxconn vanta grande esperienza nella produzione di semiconduttori e di software, due componenti chiave per la produzione di veicoli elettrici.

Non vediamo l’ora di poter condividere questa expertise con Stellantis, così da affrontare insieme le criticità della catena di fornitura a lungo termine, man mano che proseguiamo con l’ampliamento nel mercato dei veicoli elettrici”, afferma Young Liu, Presidente e CEO di Foxconn Technology Group.

La partnership sosterrà le iniziative di Stellantis per ridurre la complessità dei semiconduttori, progettare una nuova famiglia di semiconduttori costruiti appositamente per supportare i veicoli Stellantis, e fornire capacità e flessibilità in questo settore di crescente importanza in quanto i veicoli diventano sempre più definiti dai software.

La partnership sfrutterà il know-how di Foxconn, le capacità di sviluppo e la catena di fornitura nel settore dei semiconduttori, e l’esperienza espansiva di Stellantis nel settore automobilistico.

Gli obiettivi a lungo termine

“Foxconn – continua la nota stampa – vanta una lunga storia di sviluppo dei semiconduttori e delle applicazioni nel contesto dell’elettronica di consumo, che si amplierà allo spazio automotive, sotto la guida e la domanda di mobility partner di eccellenza mondiale.

Questi stessi semiconduttori verranno utilizzati all’interno dell’ecosistema Foxconn EV, man mano che Foxconn continuerà ad ampliare le proprie capacità nella fabbricazione dei veicoli elettrici.

Questa neonata partnership contrassegna la seconda collaborazione tra Stellantis e Foxconn.

A maggio, le società hanno annunciato la joint venture Mobile Drive, finalizzata a sviluppare soluzioni per un abitacolo smart grazie alle potenzialità più avanzate dell’elettronica di consumo, alle interfacce HMI e a servizi che supereranno le aspettative dei clienti”.

I presidenti di Regione: “Necessaria una strategia europea”

Continuano, però, le titubanze dei presidenti delle regioni in cui si trovano gli stabilimenti di Stellantis.

E’ quanto espresso nel corso della Conferenza delle Regioni in cui è stata ribadita la necessità di una “strategia europea verso la Cina sui semiconduttori”.

A chiederlo ufficialmente è stato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando oggi durante la Conferenza Stato-Regioni e richiamando le posizioni già espresse dai presidenti Cirio, Marsilio, Toma e Schlein.

“Non possiamo accettare – ha aggiunto Bardi – che i nostri stabilimenti siano fermi o limitati, i nostri lavoratori in cassa integrazione, per una mossa politica spregiudicata presa a migliaia di chilometri di distanza da noi, ma che esplica effetti anche sui nostri territori.

Penso a Melfi, ma anche agli altri stabilimenti Stellantis in Italia.

Rivolgo un appello al Presidente del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea Apostolos Tzitzikostas: la UE deve difendere il settore automotive e i lavoratori italiani ed europei”.