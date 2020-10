Crisi da Covid, sostegno alle piccole attività, ci sono 8mila euro

Sostegno alle aziende da parte del Comune di Macchia d’Isernia per complessivi 8.000,00 euro. Questa l’iniziativa del Sindaco Giovanni Martino e della sua amministrazione per contrastare la crisi derivante dalla diffusione del Covid 19, e destinata alle attività economiche di microimpresa, presenti sul territorio. Verranno concessi fino ad un massimo di 600 euro alle attività economiche che rientrano nei codici ATECO a cui è stata disposta la chiusura o sospensione dai vari provvedimenti del Governo e della Regione Molise e fino ad un massimo di 150 euro alle attività per le quali la misura non è stata disposta.

“𝘾𝙚𝙧𝙘𝙝𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙙𝙞 𝙛𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙞𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙩𝙩𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖 – 𝙨𝙥𝙞𝙚𝙜𝙖 𝙞𝙡 𝙨𝙞𝙣𝙙𝙖𝙘𝙤, 𝙂𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙤 –. 𝙎𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙪𝙣 𝙥𝙞𝙘𝙘𝙤𝙡𝙤 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙚, 𝙢𝙖 𝙖𝙗𝙗𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙤 𝙙𝙞 𝙙𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙚 poche 𝙧𝙞𝙨𝙤𝙧𝙨𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙖𝙗𝙗𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙧𝙚𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙤 𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙣 𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖𝙡𝙚: 𝙞𝙡 𝙩𝙚𝙨𝙨𝙪𝙩𝙤 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙤 𝙫𝙖 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙢𝙚𝙯𝙯𝙤”. Sarà possibile partecipare al bando inoltrando le domande entro il 30 novembre con le modalità indicate.