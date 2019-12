Crisi al Comune di Agnone si dimettono due assessori

Dopo la Regione, Centrodestra in crisi anche ad Agnone. Già si parla di crisi della “Ndocciata”, perché domani è il giorno della caratteristica manifestazione della Vigilia. La vice sindaco Linda Marcovecchio, con delega ai Lavori pubblici, e l’assessore Annalisa Melloni, con delega al Bilancio, Sport e Politiche sociali, si sono dimesse dalla Giunta. Dimissioni presentate questa mattina, lunedì 23 dicembre, prima del Consiglio comunale di questa sera. A pesare sulla decisione di Melloni e Marcovecchio ovviamente la questione del momento: la realizzazione della discussa centrale a biomasse al confine tra Agnone e Belmonte del Sannio. Pur lasciando il posto in giunta, le due combattive esponenti del centrodestra agnonese restano nell’assise civiche come consiglieri elette e potrebbero rappresentare una spina nel fianco per la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Marcovecchio.